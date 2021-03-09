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Полицейские в Тулуне спасли содержавшуюся в тесном вольере львицу

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Полиция в Иркутской области проводит проверку по факту содержания львицы в небольшом вольере в гараже, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

По предварительной информации, ранее животное выступало в цирке-шапито. Когда представления прекратились, львица по неизвестной причине осталась в Тулуне.

В сообщении говорится, что сотрудники полиции выясняют, кто допустил содержание африканской кошки в неподходящих для этого условиях.

Львицу из Тулуна транспортировали в иркутский питомник, где уже живут трое ее сородичей и есть все условия для ее содержания.

Тулун Иркутск

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