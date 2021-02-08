У жителя Петербурга забрали львенка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора забрали у жителя Петербурга молодую львицу Киару, которую использовали для фотосессий, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Животное в северную столицу привезли из Подмосковья. Во время проверки владелец львицы - индивидуальный предприниматель представил документы на годовалое животное, тогда как специалисты считают, что ему не более полугода, говорится в сообщении.

Львицу поместили в центр реабилитации диких животных "Велес". Ветеринары видимых увечий у нее не обнаружили.

В управлении напоминают, что животные из списка запрещенных к содержанию в неволе могут находиться у владельцев до естественной смерти при условии, что они приобретены до 1 января 2020 года, а также при соблюдении требований к их содержанию.

В отношении владельца львицы Росприроднадзор рассмотрит дело об административном правонарушении.