Завершены испытания варианта пистолета "Лебедева" для Росгвардии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Испытания варианта нового пистолета "Лебедева" для Росгвардии завершились, сообщил концерн "Калашников" во вторник.

"В феврале 2021 года модульный пистолет Лебедева успешно завершил государственные испытания", - говорится в сообщении концерна. Там добавили, что оружие создавалось в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) "разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями", шифр "Рысь".

Пистолет Лебедева призван заменить ПМ (пистолет Макарова). Госкомиссия утвердила результаты испытаний оружия и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардией, добавили в "Калашникове".

Ранее государственные испытания в интересах МВД успешно завершил ПЛК - компактный пистолет Лебедева.

"Это очень важное событие для группы "Калашников", завершающее целый цикл работ. И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств", - цитирует пресс-служба "Калашникова" гендиректора концерна Дмитрия Тарасова.

Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном глушителем.

"Калашников" сообщил, что пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы и т.д.

23 февраля на выставке в ОАЭ Тарасов сказал, что "Калашников" рассчитывает начать серийное производство пистолета Лебедева для Минобороны, МВД и Росгвардии. "Концерн "Калашников" рассчитывает, что пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова. Это должен быть такой же массовый пистолет, как ПМ", - сообщил тогда он.

Впервые прототип пистолета Лебедева был представлен в 2015 году на форуме "Армия". Как сообщалось, новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной - от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Двустороннее расположение и конфигурация органов управления ПЛ-14 позволяют использовать его и правой, и левой рукой, делают его удобным в ношении, извлечении и применении, сообщил разработчик.

Ударно-спусковой механизм гарантирует невозможность самопроизвольного выстрела пистолета даже при падении с большой высоты на твердую поверхность. Кроме того, в базовом варианте спуск сделан намеренно более длинным и с большим усилием, чем обычно. Это убережет стрелка от случайного выстрела в стрессовой ситуации, если он будет держать палец на курке. Пистолет также снабжен индикатором наличия патрона в патроннике, что позволяет быстро определить "на ощупь", заряжено ли оружие, сообщал "Калашников".

Основные характеристики пистолета: калибр - 9х19 мм, длина - 220 мм, высота - 136 мм, длина ствола - 127 мм, емкость магазина - 15 патронов, масса без патронов - 0,8 кг, масса со снаряженным магазином - 0,99 кг.