Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Калашникова" 10 августа рассмотрит вопрос об отставке гендиректора компании концерна Дмитрия Тарасова, он покинет пост досрочно, сообщила компания. Тогда же будет избран новый гендиректор.

Кандидат на эту должность уже определен, сообщили источники "Интерфакса".

Тарасов возглавил концерн в сентябре 2019 года, сменив Владимира Дмитриева. Тогда это кадровое решение объяснили перераспределением обязанностей. До того Тарасов был управляющим директором концерна.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.