Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:25Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 199 523 213+598 149
Гандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Калашникова" 10 августа рассмотрит вопрос об отставке гендиректора компании концерна Дмитрия Тарасова, он покинет пост досрочно, сообщила компания. Тогда же будет избран новый гендиректор.

Кандидат на эту должность уже определен, сообщили источники "Интерфакса".

Тарасов возглавил концерн в сентябре 2019 года, сменив Владимира Дмитриева. Тогда это кадровое решение объяснили перераспределением обязанностей. До того Тарасов был управляющим директором концерна.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.

Калашников Дмитрий Тарасов

Новости по теме

Новости

Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Минфин оспорил прогноз Минэкономразвития по ВВП и инфляции

"СПБ биржа" запретит брокерам быть маркетмейкерами и на других торговых площадках

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний

"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании

Иностранцы начали скупать акции китайских компаний после обвала рынка КНР

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');