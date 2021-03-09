Правительство уберет часть требований из законопроекта об обязательствах портовых инвесторов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство поручило заинтересованным ведомствам изменить законопроект, вводящий ответственность для инвесторов в морские порты, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания от 1 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Из документа должно быть исключены положения, наиболее раскритикованные бизнесом.

Так, из соглашения о создании морского порта должно быть исключено обязательство инвесторов по перевалке грузов, а в соглашении для инвестора - установлен "справедливый размер" финансового обеспечения. Ведомствам поручено убрать положения, касающиеся заключения договоров на принципах take-or-pay. Также из-под действия ограничивающих поправок, как и просили стивидоры, выведут проекты, которые строятся без привлечения средств бюджета, ОАО РЖД или ГК "Автодор".

Проект было поручено доработать к 5 марта, Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину, Минюсту совместно с "Кузбассразрезуглем" (КРУ) и "Еврохимом". На заседании Белоусова от бизнеса как раз присутствовали глава совета директоров КРУ Андрей Бокарев и председатель правления "Еврохима" Владимир Рашевский, отмечает издание.

В Минтрансе сказали, что направили законопроект на согласование в причастные структуры. В компаниях и других министерствах официально на запросы газеты не ответили.

9 марта думский комитет по транспорту в закрытом режиме обсудит возможность продлить сроки второго чтения законопроекта на месяц - до 26 апреля.

Новые поправки должны снять основные претензии бизнеса, полагают источники издания в отрасли. Один из них отметил, что в законопроект все же может быть включена гарантия грузопотока для компенсации расходов ФГУП "Росморпорт" на строительство портовой инфраструктуры (причалы, дноуглубление, пирсы), в таком случае инвесторам с собственной грузовой базой будет гораздо проще ее обеспечить, чем тем, кто строит порт без нее. Еще один собеседник издания считает, что к основному тексту законопроекта остается множество вопросов, над которыми еще стоит работать.

Правительственный законопроект об обязанности частных инвесторов портов представлять чиновникам инвестиционную декларацию был принят в первом чтени в конце января 2021 года. Предполагается, что декларация будет основой для соглашения о создании объектов инфраструктуры морского порта.

В феврале Минтранс подготовил поправки в законопроект, которые вызвали резкую критику участников рынка.