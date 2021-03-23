Бизнес попросил отложить принятие законопроекта о портовых инвесторах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация морских торговых портов (АСОП) 19 марта направила в главное правовое управление президента РФ замечания к законопроекту, вводящему ответственность для инвесторов в морские порты, сообщает газета "Коммерсантъ".

АСОП предлагает приостановить его рассмотрение до появления согласованных проектов подзаконных актов или отложить срок его вступления в силу на два года.

Новая версия текста законопроекта, подготовленная Минтрансом после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова "не в полной мере соответствует" итогам совещания, утверждает Ассоциация.

Также АСОП хочет добиться, чтобы закон не распространялся на проекты, включенные в документы стратегического планирования, и проекты, по которым подписана инвестиционная декларация, но нет инвестсоглашения. По данным газеты, с такой же просьбой в администрацию президента планировал обратиться Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В Минтрансе изданию сообщили, что сейчас ведется доработка законопроекта ко второму чтению в Госдуме. В Минфине говорят, что рассмотрели проект, в ФАС отметили, что согласовали его, в Минэкономразвития комментариев не дали.

Главной претензией бизнеса к проекту остается то, что обязательства сторон несимметричны - инвестор должен гарантировать их деньгами, а для государства не предусмотрено никаких санкций, если инфраструктура не будет построена в срок, пишет газета.

Как сообщалось, по итогам совещания у первого вице-премьера Белоусова правительство поручило ведомствам к 5 марта доработать законопроект об инвесторах в морские порты, исключив из соглашения о создании морского порта обязательства инвесторов по перевалке грузов и установив в соглашении для инвестора "справедливый размер" финансового обеспечения. Из текста законопроекта было решено убрать положения, касающиеся заключения договоров на принципах take-or-pay. Кроме того, из-под действия ограничивающих поправок было решено вывести те проекты, которые строятся без привлечения средств бюджета.

Госдума в конце января приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязует частных инвесторов при инвестициях в портовую инфраструктуру представлять органам власти инвестиционную декларацию, на ее основе будут заключаться соглашения о создании объектов инфраструктуры морского порта. В феврале Минтранс подготовил поправки в законопроект, которые вызвали резкую критику участников рынка.