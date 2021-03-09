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"Норникель" к 16 марта решит проблему водопритока на рудниках

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - "Норильский никель" сообщил, что планирует к 16 марта завершить работы по остановке водопритока грунтовых вод на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский". Из-за появления подземных вод в выработках работу рудников в конце февраля прервали.

Когда вода прекратит поступать в выработки, будет принято решение о сроках возобновления работы обоих рудников.

Также к 16 марта "Норникель" планирует восстановить одну из двух цепочек переработки Норильской обогатительной фабрике (по вкрапленной руде) за счет модернизации схемы подачи и переработки.

3 марта глава "Норникеля" Владимр Потанин говорил, что компания рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на обоих рудниках, обеспечивающих почти половину годовой добычи "Норникеля". На тот момент, по его словам, уже было понятно, что авария приведет к потерям для производствам, но не затронет людей и экологию.

В шахту "Октябрьского" рудника вода стала поступать 12 февраля, 24 февраля работа обоих рудников была приостановлена и начались работы по ликвидации подтопления.

По данным компании, в 2019 году на "Октябрьском" было добыто 5,4 млн тонн, на "Таймырском" - 4 млн тонн руды при общем объеме добычи в Заполярном филиале и ООО "Медвежий ручей" в 18,4 млн тонн руды. Таким образом, на рудники Октябрьского месторождения пришлось около половины добычи руды "Норникеля". Доле в производстве соответствует и доля в выручке ГМК - аналитики "ВТБ Капитала" оценивают ее примерно в 50%, или $9,5 млрд в 2021 г. при прогнозе $18,8 млрд для всей компании.

По оценке Sova Capital, месячный простой двух рудников снизит годовой объем производства "Норникеля" на 4%.

Также к 16 марта "Норникель" планирует восстановить одну из двух цепочек переработки Норильской обогатительной фабрики (по вкрапленной руде) за счет модернизации схемы подачи и переработки.Сейчас НОФ полностью остановлена для проведения необходимых ремонтов. Одновременно на фабрике проходит проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита после обрушения и гибели трех рабочих. Во время простоя фабрики добыча на руднике "Заполярный" (проект Южный Кластер) продолжается, отметил "Норникель".

Норникель Владимир Потанин Октябрьский Таймырский НОФ

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