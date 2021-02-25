Еще двоих сотрудников норильской фабрики арестовали после обрушения в цехе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Норильский городской суд арестовал до 19 апреля главного инженера управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" Илью Ананко и начальника отдела по техническому надзору Константина Василенко по делу о гибели троих рабочих при обрушении в одном из цехов.

Фигурантов подозревают в совершении преступления по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.216 УК РФ), сообщили журналистам в пресс-службе Красноярской краевого суда.

Ранее о задержании этих должностных лиц в рамках уголовного дела сообщалось со ссылкой на пресс-службу красноярского главка СКР.

Также по делу задержаны и ждут заседания суда по мере пресечения директор Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", начальник цеха дробления руды и сотрудник строительно-ремонтного треста "Норильскникельремонт", проводившего работы по укреплению конструкций цеха.

Рано утром 20 февраля произошло частичное обрушение конструкций в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики ГМК "Норникель" в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, в это время в здании находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, спасатели достали четверых пострадавших, один из которых позже скончался в машине скорой. Тела еще двоих рабочих нашли под завалами вечером.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности горных работ, повлекшем по неосторожности смерть людей. Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура. По данным надзорного ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.