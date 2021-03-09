Посол КНР: подана заявка на регистрацию китайско-российской вакцины CanSino Biologics и Petrovax

Чжан Ханьхуэй ответил на вопросы "Интерфакса" по важнейшим мировым и внутренним китайским проблемам

Чжан Ханьхуэй Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ответил на вопросы агентства "Интерфакс" по важнейшим мировым и внутренним китайским проблемам.

- Как развивается сотрудничество между нашими странами по борьбе с пандемией коронавируса? Какие конкретные проекты в этой области реализуются совместно? Есть ли планы многостороннего взаимодействия, в частности, в области разработки вакцин и других медицинских препаратов? Как реализуется проект по производству китайской вакцины на предприятии "Петровакс" в Санкт-Петербурге?

- С момента возникновения эпидемии Китай и Россия поддерживали друг друга в двусторонних и многосторонних форматах, развернули широкое сотрудничество в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирования, исследования и разработка вакцины и лекарственных препаратов. При участии и поддержке правительств и соответствующих ведомств двух государств, уже начали свою работу несколько десятков проектов по сотрудничеству. Например, в рамках Годов научно-технического и инновационного сотрудничества Китай и Россия договорились о создании совместной лаборатории по борьбе с COVID-19, Национальный фонд естественных наук Китая и Российский фонд фундаментальных исследований создали "Специальную программу сотрудничества по борьбе с COVID-19".

Что касается разработки вакцины от COVID-19, то китайская фармацевтическая компания CanSinoBiologics совместно с российской компанией Petrovax начали третью фазу клинических испытаний вакцины Ad5-nCov в России и уже получили весьма положительные данные. Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов. Китайская сторона уже обратила особое внимание на разработанные российской стороной вакцины "Спутник V", "EpiVacCoron" и "Kovivac". Производитель "Спутника V" и соответствующие китайские предприятия в настоящее время рассматривают вопрос о сотрудничестве. В сфере сотрудничества по разработке лекарства против COVID-19, китайская сторона по просьбе российской стороны предоставила данные клинических испытаний препарата Фавипиравир, что поспособствовало быстрому развитию клинических испытаний и регистрации препаратов в России; одновременно с этим, Министерство здравоохранения РФ уже одобрило заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding и начало третьей фазы кинических испытаний.

Вакцина – это важная мера по профилактике и контролю эпидемии, а также для победы над ней. Это важный аспект международного сотрудничества всего мирового сообщества по борьбе с эпидемией. Китай ещё в октябре прошлого года официально присоединился к "Плану реализации вакцины от COVID-19" ВОЗ, недавно принял решение по предоставлению 10 млн вакцин для реализации этого плана, которые в основном будут предназначены для развивающихся стран. Китайская сторона готова совместно с российской стороной содействовать справедливому распределению вакцины по всему миру.

- В последнее время наблюдается некоторое замедление темпов роста российско-китайской торговли. В чем причина, какие шаги предпринимают обе стороны, чтобы преодолеть эту тенденцию? Каковы ваши прогнозы товарооборота на 2021 год? Как развивается реализация крупных проектов двухстороннего сотрудничества? Решаются ли вопросы с импортом Китаем российской свинины, расширением импорта российского угля? По углю, например, РФ заявляла о готовности увеличить его поставки в КНР в случае отмены импортной пошлины.

- Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по глобальной экономике и торговле. Эпидемия повлияла на спрос и предложение, логистику, перевозки и передвижения людей, что создало некоторые трудности для роста торговли между КНР и РФ. Несмотря на множество неблагоприятных факторов, торгово-экономическое сотрудничество двух стран по-прежнему стабильно, двусторонняя торговля со второго полугодия прошлого года постепенно восстанавливается до прежнего уровня, товарооборот за 2020 год достиг 107.7 миллиардов долларов, непрерывно преодолевая отметку в 100 миллиардов долларов в течение трех лет и незначительно упав на 2.9% по сравнению с 2019 годом. Достичь таких показателей было нелегко, и это свидетельствует об устойчивости торгово-экономического сотрудничества КНР и РФ. Во время пандемии предприятия двух стран активно способствовали возобновлению работы и производства, сотрудничество по крупным проектам в целом успешно продвигалось. На средней части газопровода из России в Китай по восточному маршруту начались поставки газа, началось строительство проекта газохимической промышленности в Амурской области. Прямые нефинансовые инвестиции Китая в Россию за год увеличились на $340 млн. Стороны также добились положительных результатов сотрудничества в области связи формата 5G, облачных сервисов и "умных" путешествий.

Китай и Россия в дальнейшем будут укреплять сотрудничество по борьбе с пандемией и способствовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений на фоне нормализации ситуации в сфере профилактики и контроля над вирусом. Соответствующие органы двух стран ведут переговоры о подписании "Дорожной карты по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами к 2024 году", чтобы повысить эффективность торговли, расширить двусторонние инвестиции и стратегическое сотрудничество по крупным проектам. Стороны также будут интенсивно осуществлять "облачное сопряжение", всесторонне поддерживать углубленные обмены и сотрудничество между регионами, отраслями и предприятиями двух стран. Ожидается, что благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российская торговля восстановит темпы роста в кратчайшие сроки в 2021 году и продолжит продвигаться к отметке в $200 млрд.

Существует огромный потенциал для китайско-российского сотрудничества в области сельского хозяйства, объем двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией в последние годы постоянно растет. Китай и Россия будут активно расширять взаимный доступ на рынки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также увеличивать поставки российской сельхозпродукции в Китай. В прошлом году два российских предприятия получили разрешение на экспорт говядины в Китай.

Россия богата угольными ресурсами, а китайский рынок имеет большой спрос на уголь. В Совместном коммюнике 25-й регулярной встречи премьер-министров Китая и России сказано о "поддержке предприятий обеих сторон для осуществления сотрудничества в сфере торговли углем в соответствии с рыночными принципами". Уверен, что при совместных усилиях обеих сторон торговля углем между странами откроет еще больше потенциала для развития.

- Намерен ли Китай сотрудничать с РФ в области освоения космоса, в частности в программах создания лунной станции?

- Китайско-российское космическое сотрудничество имеет долгую историю. В течение последних 30 лет, в рамках механизма Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса Китайско-Российской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, стороны постоянно углубляли и расширяли области сотрудничества, достигли эффективных результатов в таких сферах, как дистанционное зондирование Земли, исследование Луны и дальнего космоса, электронные компонентные базы космического назначения, мониторинг космического мусора и так далее. В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху. В духе укрепления традиционной дружбы между народами России и Китая, мы будем раскрывать новый потенциал сотрудничества и в дальнейшей продвигать практическое сотрудничество, чтобы взаимодействие в космической области стало образцовым направлением двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий.

Что касается исследований Луны и дальнего космоса, то в сентябре 2019 года сторонами были подписаны Соглашение между Китайским национальным космическим агентством и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве в рамках координации китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7" и российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" (ОА) и Соглашение между ними о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. В настоящее время эффективно проводится работа по реализации соглашений, это заложило прочную основу для углубления сотрудничества между КНР и РФ в этой сфере. В этом контексте Китай и Россия также обсуждают возможности создания совместно Международной научной лунной станции (МНЛС). В этом плане по поручению правительств двух стран, Китайское национальное космическое аагентство и "Роскосмос" завершают подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания МНЛС.

- С приходом к власти в США Джо Байдена политика американской администрации претерпевает определенные изменения. Новый президент заявил, что не будет продолжать в отношении Китая курс своего предшественника Дональда Трампа. Тем не менее, он и госсекретарь Энтони Блинкен уже говорили, что будут проводить жесткую линию в отношении КНР, обвиняя Китай наравне с Россией в том, что они якобы угрожают национальной безопасности США и мировому порядку. Как вы оцениваете перспективы развития китайско-американских отношений, проводятся ли консультации с российскими представителями по совместному противодействию нападкам со стороны США?

- За прошедший период китайско-американские отношения отклонились от верного пути и столкнулись с самой сложной ситуацией в развитии с момента установления дипломатических отношений. Первопричиной этого было устаревшее мышление предыдущего правительства США, в основе которого лежал принцип "игры с нулевой суммой". Исходя из своих собственных политических потребностей, оно публиковало неправильные и искажающие действительность суждения о развитии и курсе Китая. Различные меры по сдерживанию и давлению нанесли серьезный урон отношениям двух стран. История доказала, что сотрудничество между Китаем и США приносит пользу обеим странам, а борьба же, наоборот, нанесет лишь ущерб. Здоровые и стабильные китайско-американские отношения отвечают общим интересам народов двух стран и всего международного сообщества.

В канун китайского Нового года председатель КНР Си Цзиньпин провел первую телефонную беседу с президентом Джо Байденом. Главы двух государств поздравили друг друга с Новым годом Быка. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны прилагать совместные усилия, придерживаться духа неконфликтности и неконфронтации, взаимного уважения, сотрудничества и общего выигрыша, чтобы содействовать двусторонним обменам и сотрудничеству. Этот важный звонок указал направление для развития китайско-американских отношений, оказавшихся на перепутье.

В этом году исполняется 50 лет китайско-американской "пинг-понговой дипломатии", а также 50 лет первому визиту бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. 50 лет назад Китай и США вместе открыли двери, которые были закрыты на протяжении десятилетий для двухсторонних контактов. Сегодня, спустя 50 лет, американской стороне следует исправить ошибки, которые были совершены ими когда-то, научиться мирно сосуществовать со странами, имеющими различные историю, культуру и системы, проводить позитивную и конструктивную политику в отношении Китая и двигаться навстречу ему, сосредоточить внимание на сотрудничестве, контролировать разногласия и содействовать возвращению китайско-американских отношений на путь здорового и стабильного развития.

Будучи двумя крупнейшими странами, Китай и Россия имеют широкий круг общих интересов в поддержании мира и стабильности во всем мире и содействии глобальному развитию и процветанию, а также несут на себе особо важную ответственность. Мы готовы поддерживать взаимодействие с российской стороной в сфере отношений наших стран с США и еще лучше защищать стратегические интересы и интересы развития двух стран.

- Заинтересован ли Пекин в дальнейшем развитии сотрудничества с РФ в сфере ВТС?

- Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху. Военно-техническое сотрудничество Китая и России является важным поддерживающим фактором межгосударственных отношений и всегда сохраняет высокий уровень развития. Оно не только соответствует важнейшим интересам двух стран, но и способствует региональному миру, стабильности и развитию, является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса и мира во всем мире.

ВТС Китая и России воплощает дух стратегического взаимодоверия и стратегического взаимодействия. Следуя за углублением развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, военно-техническое сотрудничество Китая и России непременно наполнит новым содержанием двусторонние межгосударственные отношения.

- Евросоюз предложил провести встречу "шестерки" по иранской ядерной программе. Вашингтон согласился на проведение встречи, однако продолжает настаивать на том, чтобы Иран первым вернулся к полному соблюдению своих обязательств по СВПД. Иран считает, что условием для этого должен стать отказ США от возобновленных Трампом санкций в отношении Тегерана. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран проводит консультации с Пекином и Москвой. В чем суть этих консультаций? Как вы считаете, удастся ли Китаю, России и Ирану выступить с единых позиций, или же между сторонами существуют какие-то разногласия?

- Китай уделяет пристальное внимание ядерному вопросу Ирана, постоянно активно продвигая соответствующий процесс политического и дипломатического урегулирования, поддерживает международную систему нераспространения ядерного оружия, а также защищает мир и стабильность на Ближнем Востоке. Чтобы вернуть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в правильное русло, Китай проделал огромную работу и сыграл в этом важную роль.

На прошедшей в декабре прошлого года встрече министров иностранных дел стран-подписантов СВПД по иранскому Ядерному вопросу, член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что все стороны должны неуклонно соблюдать СВПД, справедливо и объективно разрешая все споры, надлежащим образом регулировать вопросы региональной безопасности, а также содействовать скорейшему и безоговорочному возвращению США к соглашению. Ван И предложил провести международную конференцию c участниками соглашения и американской стороной, чтобы начать процесс возвращения США к соглашению. Недавно Европейский союз выдвинул конкретные предложения по этому вопросу.

Китай выражает свою поддержку и будет поддерживать тесное взаимодействие со всеми сторонами, включая Россию, Иран и США. Китай ожидает, что на конференции США и Иран сосредоточат внимание на обоюдном возвращении к выполнению соглашения, стремясь к получению скорейшего результата.

Текущая ситуация с ядерной проблемой Ирана находится на решающем этапе, когда благоприятные возможности и проблемы сосуществуют вместе. Китай всегда полагал, что возвращение США к СВПД и снятие санкций с Ирана будет ключом к выходу из иранского ядерного тупика.

Китай придает большое значение тому, что Иран и МАГАТЭ недавно достигли технического взаимопонимания в вопросе мониторинга. Он надеется, что соответствующие договоренности будут полностью реализованы, и призывает все другие стороны сыграть в этом конструктивную роль.

Россия играет крайне важную роль в ядерном вопросе Ирана. Китай высоко ценит значительные усилия России по содействию разрешения проблемы ядерного оружия Ирана и готов продолжать поддерживать с Россией тесное взаимодействие и координацию в этом вопросе.

- Какие, на ваш взгляд, основные задачи поставит перед страной предстоящая сессия ВСНП? Какие внешнеполитические приоритеты будут закреплены на форуме?

- Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-ого созыва начала работу 5 марта. Повестка дня сессии включает в себя рассмотрение доклада о работе правительства; рассмотрение проекта 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития и перспективных целей на 2035 год, рассмотрение доклада о выполнении плана социально-экономического развития за 2020 год и проекте плана социально-экономического развития на 2021 год, а также доклада об исполнении центрального и местных бюджетов за 2020 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2021 год. Кроме того, рассматриваются соответствующие проекты поправок к Закону об организации ВСНП и Положению о регламенте ВСНП, Решение Всекитайского собрания народных представителей о совершенствовании избирательной системы Специального административного района Сянган (проект), а также отчеты о работе Постоянного Комитета ВСНП, Верховного народного суда КНР и Верховной народной прокуратуры КНР.

Только что ушедший 2020 год был очень необычным не только для всего мира, но и для Китая. Китай, используя дипломатию главы государства в качестве руководства и противоэпидемическую дипломатию в качестве основного направления, претворяет в жизнь концепцию Сообщества единой судьбы человечества и реальными действиями демонстрирует миру ответственность крупного государства, внося большой вклад в глобальное развитие и мир во всем мире.

В 2021 году китайская дипломатия продолжит активную работу, и приложит новые усилия в содействии строительства Сообщества единой судьбы человечества.

Во-первых, всеми силами будет служить национальной стратегии развития. Китай все еще является развивающейся страной, нашей первостепенной задачей является ускорение развития и возрождения, а нашей целью – позволить людям жить лучше. Наша дипломатическая работа должна продолжать создавать благоприятные внешние условия для построения новой модели развития страны и реализации 14-ой пятилетки.

Во-вторых, необходимо продолжать выстраивать международные отношения нового типа, углублять китайско-российское всестороннее стратегическое взаимодействие, а также создавать китайско-российскую надежную опору для безопасности и мира во всем мире и глобальной стратегической стабильности. Укреплять взаимное доверие и повышать качество отношений между Китаем и Европой. Содействовать возвращению политики США в отношении Китая к рациональности и находить пути мирного сосуществования стран с разными социальными системами.

В-третьих, упорно продвигать международное и региональное сотрудничество: мы используем 20-ую годовщину основания ШОС как прекрасную возможность всеми силами развивать "шанхайский дух", укреплять и усиливать региональную стабильность и сотрудничество. Мы будем содействовать скорейшему вступлению в силу и реализации Всестороннего регионального экономического партнерства, продвигать взаимовыгодное сотрудничество между Китаем, Японией и Кореей и углублять строительство пояса экономического развития в бассейне реки Ланьцанцзян – Меконг. Также Китай внесет свой вклад в сокращение уровня бедности в развивающихся странах, сокращение долгов, уменьшение ущерба от стихийных бедствий, увеличение возможностей саморазвития, и активно выполнит обязательство сделать вакцину от коронавируса COVID-19 после ее успешного исследования и разработки, глобальным общественным продуктом.

В-четвертых, будем постоянно повышать уровень открытого сотрудничества, с помощью собственного развития стимулировать восстановление глобальной экономики, объединим усилия с другими странами для создания глобальной экономики открытого типа. Будем активно содействовать высококачественному совместному строительству проекта "Один пояс, один путь", который принесет пользу еще большему количеству стран и народов.

В-пятых, будем принимать активное участие в реформе глобального управления, продолжать придерживаться мультилатерализма, открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, двигаться в ногу со временем, а также полностью проявить центральное место и надлежащую роль структур ООН в международных делах. Укреплять сотрудничество со всеми сторонами в рамках "Группы двадцати", АТЭС, ШОС, БРИКС и других.

В-шестых, активно создавать Сообщество единой судьбы человечества, продолжать содействовать странам в преодолении различий в идеологии, социальных системах и этапах развития, твердо придерживаться таких общечеловеческих ценностей как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия и свобода, и сплоченно создавать чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность.