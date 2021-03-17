Российский лунный корабль может быть адаптирован к китайской ракете

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский космический корабль для полетов на Луну может быть адаптирован к китайской космической ракете и наоборот, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я не исключаю того, что, если будет политическая воля, то можно было бы адаптировать наш корабль к их ракете и наоборот, их корабль к нашей", - сказал Рогозин.

"Мы уже сейчас ведем обмен информацией по поводу средств выведения, которые планируем китайцы и мы", - добавил он, говоря о совместной работе в рамках двустороннего меморандума.

Российско-китайская лунная станция

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

12 февраля сообщалось, что правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в своем твиттере написал, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года глава "Роскосмоса" сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США. "Китайцы сильно выросли за последние годы, мы с уважением относимся к их результатам, и в принципе для нас они достойный партнер", - отметил глава "Роскосмоса".

В июне 2019 года Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Россия рассматривает возможность создания совместной российско-китайской лунной базы. Он отметил, что проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Кроме этого глава госкорпорации отметил, что Россия и Китай могли бы создать совместную систему операторов для коммерческого распространения результатов высокоточного дистанционного зондирования Земли.