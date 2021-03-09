"Роснефть" решила отложить ремонт Комсомольского НПЗ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" переносит на более поздний срок ремонт своего Комсомольского НПЗ, чтобы не совпасть с ремонтом Хабаровского НПЗ (входит в "Независимую нефтегазовую компанию" Эдуарда Худайнатова).

"Во избежание дефицита на топливном рынке Дальнего Востока в пиковый весенне-летний период и с учетом сроков проведения ремонта на Хабаровском НПЗ "Роснефть" переносит плановый ремонт Комсомольского НПЗ на более поздний срок", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Решение о переносе сроков ремонта Комсомольского НПЗ принято, несмотря на сложность изменения графика технического обслуживания, добавил собеседник агентства.

На Дальнем Востоке России всего 2 нефтеперерабатывающих завода - Комсомольский и Хабаровский.

Как сообщалось, Хабаровский НПЗ 17 апреля остановит на месяц на ремонт первичные установки. Планируется остановить на ремонт установку АТ-1 (9,53 тонны в сутки) с 17 апреля по 13 мая, АВТ-2 (4,75 тонны в сутки) с 17 апреля по 16 мая.

"На период регламентных работ организованы револьверные поставки бензинов с заводов Сибири, общий объем поставок под регламентные работы составит более 100 тысяч тонн в период апрель-май 2021 г. Таким образом, выпадающий объем моторных топлив будет восполнен в два раза", - отметили в ННК.

Ранее сообщалось, что в январе ННК начала на Хабаровском НПЗ модернизацию оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива, и возобновила производство автобензинов марок Аи-92 и Аи-95. На время замены оборудования на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос на автобензины, что привело к значительному снижению установленного ННК минимального объема запасов на нефтебазах и, как следствие, дефициту бензина на Дальнем Востоке.