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ФАС предложила Минэнерго и Ростехнадзору упорядочить график ремонтов НПЗ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предложила Минэнерго и Ростехнадзору создать рабочую группу для анализа графиков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, сообщила начальник управления регулирования ТЭК и химпрома ФАС Елена Цышевская на форуме "Биржевой товарный рынок 2021".

По ее словам, пока предполагается, что такая межведомственная рабочая группа может оценить существующие графики ремонтов и возможности их изменить.

"При этом важно будет учесть и определить экономическую составляющую при ремонтах НПЗ. Как мы видели на примере этого года, проблемы с нехваткой топлива бывают, они возникают в периоды пикового спроса. Но решение о формировании графиков НПЗ должно быть сбалансированным, взвешенным, учитывать все составляющие", - сказала она.

В начале 2021 года из-за ремонта Хабаровского НПЗ (входит в ННК Эдуарда Худайнатова) в этом регионе и соседних образовался дефицит бензина на АЗС.

ФАС Минэнерго Ростехнадзор Елена Цышевская

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