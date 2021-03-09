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Арестован подозреваемый в убийстве жительницы Подмосковья и ее внуков

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье санкционировал арест мужчины, задержанного по подозрению в убийстве четырех родственников, трое из которых дети, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По ходатайству следователя отдела СК по Орехово-Зуево суд заключил под стражу 32-летнего жителя города Ликино-Дулево, подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков (ч.2 ст. 105 УК РФ), сказала Врадий во вторник журналистам.

Она отметила, что в крови подозреваемого был обнаружен алкоголь и наркотическое вещество. В 2020 году он проходил лечение в психиатрической больнице.

"К настоящему времени по уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр, из квартиры изъяты ножи, компьютерная техника и телефоны подозреваемого. Назначены: химическая, генетические, компьютерно-техническая, судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы", - сказала Врадий.

По ее словам, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

7 марта в квартире дома в Ликино-Дулево были обнаружены тела 45-летней женщины и троих ее внуков (девочка 8 лет и двое мальчиков 2-х лет) с множественными колото-резаными ранами. Там же находился 32-летний племянник погибшей в неадекватном состоянии. Он был задержан.

Ольга Врадий СКР Подмосковье

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