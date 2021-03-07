Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины и трех детей в Подмосковье

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве женщины и трех детей в подмосковном Ликино-Дулево задержан, сообщила в воскресенье представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по г. Орехово - Зуево ГСУ СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ). Им оказался 32-летний родственник потерпевших", – сказала Врадий.

Она добавила, что допросить подозреваемого до настоящего времени не удалось по причине его "неадекватного поведения", он направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту убийства 45-летней женщины и трех ее внуков (8 лет и двое детей – 2 года) в подмосковном Ликино-Дулево.