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В подмосковном Ликино-Дулево нашли тела женщины и троих детей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье совершено убийство женщины и трех ее внуков, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По его данным, в Ликино-Дулево Московской области сотрудники полиции обнаружили тела четырех человек с колото-резаными ранениями. Ранее в полицию обратилась женщина, мать троих детей, которая заявила, что ей не открывают дверь ее дома.

После вскрытия двери квартиры в ней были обнаружены тела бабушки и трех ее внуков: двух мальчиков трех лет и девочки восьми лет, уточнил собеседник агентства.

В прокуратуре Московской области "Интерфаксу" подтвердили факт убийства женщины и трех детей.

"Для координации действий правоохранительных органов по указанию руководства областной прокуратуры на место происшествия выехали заместитель прокурора области и Орехово-Зуевский городской прокурор", - сказала "Интерфаксу" представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Между тем источник агентства сообщил, что в совершении этого убийства подозревается племянник матери погибших детей. Он задержан.

Ликино-Дулево

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