Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон, позволяющий руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных им учреждениях. Закон опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Документ обязывает операторов связи оказывать содействие руководству учреждений исправительной системы и прекращать обслуживание абонентских номеров, которые незаконно используются на территории колоний и СИЗО.

По письменному решению руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится изолятор или учреждение, блокировке подлежат номера как физических, так и юридических лиц. Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство РФ.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, ежегодно в учреждениях ФСИН в целом по России изымается свыше 5 тыс. мобильных телефонов. Эти телефоны зачастую используются уже осужденными или подозреваемыми для совершения преступлений, в том числе мошеннического характера: за 2018 год из мест лишения свободы было свершено по крайней мере 508 мошенничеств.

"ФСИН России располагает информацией, что средства мобильной связи используются для оказания давления на свидетелей, организации координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях", - добавляют авторы инициативы.

Незаконное использование мобильных, согласно записке, способствует негативным процессам - от давления на администрацию колоний до "организации незаконных акций и создания общественного резонанса". Через лицевые счета в пользовании спецконтингента также происходит обращение безналичных средств.

При этом способы доставки мобильных в тюрьмы становятся все более ухищренными: в записке упоминается, что для этого уже используют беспилотники и "арбалетные устройства".