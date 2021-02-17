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Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который даст право региональным управлениям ФСИН добиваться блокировки номеров мобильной связи, если эти номера незаконно используют в колониях и СИЗО.

Принимать решение о блокировке будет руководитель территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится изолятор или колония.

Операторы связи будут обязаны по письму за подписью этого руководителя прекращать обслуживать абонентские номера, указанные в письме. Блокировке будут подлежать номера как физических, так и юридических лиц.

Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство.

Законопроект в январе 2020 года внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нынешний председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Их инициативу одобрили ФСИН и МВД.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывали, что каждый год в пенитенциарных учреждениях в России изымают больше 5000 мобильных телефонов, которые туда доставляют в том числе с помощью дронов и арбалетов. Часто заключенные используют их для совершения преступлений, в том числе мошеннических.

"ФСИН России располагает информацией, что средства мобильной связи используются для оказания давления на свидетелей, организации координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях", - добавляли авторы законопроекта.

ФСИН Госдума МВД Василий Пискарев Павел Крашенинников Александр Хинштейн

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