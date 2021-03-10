Платежная система MoneyGram решила уйти из России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американская платежная система MoneyGram сообщила, что прекратила напрямую обслуживать физлиц в России.

С 1 марта 2021 года россияне системы могут получить наличными денежные переводы, отправленные им через систему, только в отделениях платежной системы "Золотая корона", говорится на сайте MoneyGram.

Отправить перевод из России в другую страну теперь нельзя, сообщил РБК со ссылкой на источник на платежном рынке и на оператора call-центра MoneyGram,

Оператор MoneyGram - "МаниГрам Пэймент Системс" - в апреле 2020 года стал первым оператором иностранных платежных систем, зарегистрированным Банком России после изменения законодательства в 2019 году. Работающая в России американская компания денежных переводов Western Union зарегистрировала в России юридическое лицо ООО "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"" и вошла в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории России, тогда как у MoneyGram в России был только филиал, отмечает РБК.

По сведениям источников "Коммерсанта", уже на этой неделе MoneyGram подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу в России. Собеседники издания говорят, что MoneyGram заключила соглашение с платежной системой "Золотая корона", которая занимает около 70% на российском рынке денежных переводов, и теперь все переводы в России будут идти через пункты выдачи партнера.

Председатель совета директоров системы "Золотая корона" Николай Смирнов назвал стратегическим партнерство с MoneyGram - признанным международным лидером, которому компания предоставляет свою инфраструктуру как сервис. В дальнейшем "Золотая корона" планирует обеспечить отправку переводов в сеть MoneyGram из всей своей инфраструктуры в России, добавил он.

Источники "Коммерсанта" среди конкурентов MoneyGram предположили, что ужесточение требований ЦБ "окончательно подрубило их бизнес". С ними согласен председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он сказал РБК, что MoneyGram могла решить, что ей сложно выполнять требования ЦБ по локализации своего бизнеса в России и нет смысла много денег вкладывать в полную локализацию ради небольшой доли рынка, поэтому она предпочла работать здесь через местного партнера.

С 2020 года в России закон требует от операторов иностранных платежных систем создавать всю инфраструктуру в России, в частности открывать представительство, расчетный и процессинговый центры, а Банку России дает полномочия контролировать их работу и, в том числе запрашивать документы и другую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

MoneyGram — один из лидеров на мировом рынке денежных переводов. Компания работает в 200 странах, в России она работала больше десяти лет.