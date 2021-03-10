Facebook назвали следующим кандидатом на замедление трафика в РФ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Меры по замедлению работы на территории РФ могут быть в следующий раз применены в отношении Facebook, сообщил в среду "Интерфаксу" член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что Facebook, в отличие от Twitter, которому первому замедлили работу, "хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора", однако на ресурсе тоже есть противоправная информация.

По его словам, "Twitter не удаляет вообще ничего, и здесь речь не только о каких-то политических историях, но в первую очередь об аккаунтах, связанных с наркомафией, с суицидом, но переговоров с представителями этого ресурса никаких нет и непонятно, чем в этих вопросах руководствуется Twitter".

Горелкин добавил, что "мизерные штрафы, которые им выписывают, они игнорируют демонстративно"

Он считает правильным, что "государство смогло аргументированно и жёстко обозначить свою позицию". "Наши власти объективные и очень терпеливые. С точки зрения правового механизма такие меры отрегулированы", - добавил парламентарий.

Замедление трафика, по мнению Горелкина, повлияет на рекламную деятельность Twitter в России, и рекламные бюджеты его клиентов могут быть перераспределены на другие платформы. "Twitter, я уверен, потеряет большие деньги. Наш российский сегмент рекламы конкурентный", - отметил Горелкин. По его словам, речь может идти о нескольких миллиардах рублей в год.

Горелкин выразил сожаление, что заложниками такой политики Twitter становятся российские пользователи.

Ранее в среду Роскомнадзор сообщил, что скорость работы сервиса микроблогов Twitter замедлена в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств, поскольку компания систематически не исполняет требования по удалению запрещенного в РФ контента.

Позже замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил "Интерфаксу", что замедление работы Twitter в РФ уже началось, технические возможности для этого есть. Отвечая на вопрос, насколько не исключена вероятность, что другие интернет-платформы в случае нарушения российского законодательства подвергнутся замедлению, Субботин сказал: "Вероятность есть".