РКН объявил о замедлении работы Twitter в России

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Скорость работы сервиса микроблогов Twitter замедлена в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств, сообщил Роскомнадзор. Эти меры приняты, поскольку компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в России.

В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту" - говорится в пресс-релизе.

Если сервис продолжит игнорировать требования закона, Роскомнадзор обещает продолжать применять меры воздействия "в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены".

В ведомстве напомнили, что Twitter с 2017 года и до сих пор не удаляет сообщения, в которых усмотрены попытки склонить детей к суициду, контент с детской порнографией и информацию об употреблении наркотиков. За эти годы Роскомнадзор направил компании больше 28 000 "первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций". На 10 марта 2021 года "не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)".

"Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними)", - говорится в пресс-релизе.

1 марта Роскомнадзор обвинил сервис в злостном неисполнении требований по удалению контента. По статистике ведомства получалось, что Twitter за все время не удалил примерно 10% от требуемой надзорным органом информации. Служба пообещала составить на компанию административные протоколы и направить их в суд.

С 2019 года ведомство добивается от Twitter информации о локализации персональных данных российских пользователей в России. С 2020 года российские суды стали штрафовать компанию за неисполнение этого требования.