Замедление Twitter коснется только загрузки фото и видео

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Замедление трафика сервиса микроблогов Twitter касается передачи фото- и видео- контента и не касается текстовой информации, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Он сказал это телеканалу "Россия-24".

"Пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями", - заверил чиновник. Он объяснил, что, выбирая меры воздействия на компанию, Роскомнадзор стремился минимизировать неудобства для пользователей.

Ограничения Twitter, по его словам, будут действовать, пока компания не удалит всю запрещенную информацию.

"Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter - вплоть до момента его полного удаления", - сказал Субботин.

Он напомнил, что Роскомнадзор с 10 марта замедляет скорость работы сервиса, и это коснется 100% мобильного трафика и 50% - фиксированного. Это решение принято, поскольку компания систематически игнорирует требования удалить тот или иной запрещенный в России контент, в том числе информацию о наркотиках, призывы к самоубийству или детскую порнографию.

В соответствии с законом об устойчивости Рунета, распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз. Ради защиты российских пользователей от запрещенного контента и чтобы принудить компанию исполнять российские законы, РКН замедлил скорость работы сервиса. Если Twitter продолжить игнорировать требования закона, ведомство продолжит применять меры воздействия по регламенту, вплоть до полной блокировки ресурса.