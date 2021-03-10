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Роскомнадзор заявил о наличии юридических оснований для блокировки Twitter

Роскомнадзор заявил о наличии юридических оснований для блокировки Twitter
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Юридические основания для полной блокировки Twitter в России есть, заявил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он подчеркнул, что "мы пока такие меры не принимаем".

Ранее в среду Роскомнадзор объявил, что скорость работы Twitter замедлена в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Решение объяснили тем, что компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в РФ.

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