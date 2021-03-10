Пользователи жалуются на сбои в работе сайтов российских госорганов

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ближе к полудню в среду начались сбои в работе сайтов российских госорганов.

В частности, пользователи жалуются, что у них не открываются сайты Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.

"Интерфакс" обратился за комментариями в перечисленные органы власти, а также Роскомнадзор. Сайт Роскомнадзора также не открывается.

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что начинает замедлять скорость работы сервиса микроблогов Twitter, поскольку эта компания систематически не выполняет его требования и не удаляет запрещенную в России информацию. Сервис внесен в перечень угроз в соответствии с законом о "суверенном Рунете". Если компания продолжит игнорировать требования ведомства, ей может грозить блокировка.

"Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось", - сказал "Интерфаксу" замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

На вопрос, есть ли вероятность, что другие интернет-платформы в случае нарушения российского законодательства подвергнутся замедлению, Субботин ответил: "Вероятность есть".