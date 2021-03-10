Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

Пользователи жалуются на сбои в работе сайтов российских госорганов

Пользователи жалуются на сбои в работе сайтов российских госорганов
Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ближе к полудню в среду начались сбои в работе сайтов российских госорганов.

В частности, пользователи жалуются, что у них не открываются сайты Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.

"Интерфакс" обратился за комментариями в перечисленные органы власти, а также Роскомнадзор. Сайт Роскомнадзора также не открывается.

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что начинает замедлять скорость работы сервиса микроблогов Twitter, поскольку эта компания систематически не выполняет его требования и не удаляет запрещенную в России информацию. Сервис внесен в перечень угроз в соответствии с законом о "суверенном Рунете". Если компания продолжит игнорировать требования ведомства, ей может грозить блокировка.

"Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось", - сказал "Интерфаксу" замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

На вопрос, есть ли вероятность, что другие интернет-платформы в случае нарушения российского законодательства подвергнутся замедлению, Субботин ответил: "Вероятность есть".

Роскомнадзор Кремль Госдума правительство

Новости по теме

Новости

Планируемый школьником теракт предотвратили в Пензенской области

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома"

Замедление Twitter коснется только загрузки фото и видео

В Думе утвердили кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Минске

В Думе утвердили кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Минске

Прирост случаев COVID-19 в России вторые сутки остается меньше 10 тыс.

Прирост случаев COVID-19 в России вторые сутки остается меньше 10 тыс.

Роскомнадзор заявил о наличии юридических оснований для блокировки Twitter

Роскомнадзор заявил о наличии юридических оснований для блокировки Twitter

Facebook назвали следующим кандидатом на замедление трафика в РФ

Власти намерены резко активизировать сбор биометрии россиян

На подземных парковках РФ разрешат ставить зарядки для электромобилей

На подземных парковках РФ разрешат ставить зарядки для электромобилей

РКН объявил о замедлении работы Twitter в России

РКН объявил о замедлении работы Twitter в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');