Нападавший на беременных женоненавистник получил шесть лет колонии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нижнекамский городской суд приговорил к шести годам колонии строгого режима ранее судимого Альберта Хабибуллина по делу о нападениях на беременных женщин на улицах. Об этом сообщила городская прокуратура. Суд признал его виновным в хулиганстве (п. "б" ч. 1 ст. 213 УК).

Суд установил, что в апреле и июле 2020 года Хабибуллин напивался, нападал на улице на женщин, в том числе беременных, и бил их ногой. Пострадали четыре женщины. Следствие считает, что он таким образом хотел продемонстрировать презрение к женщинам вообще.

Видеозаписи нападений разошлись в интернете и вызвало широкий резонанс. На кадрах видно, как злоумышленник нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, и бьет ее ногой, она падает. На других записях видно, как он пинает прохожих по ногам или даже гонится за ними, чтобы побить. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Подозреваемого задержали. Он вину признал, но отказался от дачи показаний. Он был арестован сначала по обвинению в хулиганстве. Затем в его отношении возбудили дела о причинении страданий заведомо беременным женщинам.

Прокурор просил для него девять лет колонии.

Хабибуллину 33 года. У него не погашена судимость 2017 года за грабеж и разбой, после которой он в декабре 2019 города вышел по УДО. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

На сотрудников полиции, которые отказались рассматривать заявление одной из потерпевших, завели дело о халатности.