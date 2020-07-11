На избивавшего беременных женщин жителя Нижнекамска завели новые дела

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по новой, более тяжелой статье возбуждено в отношении мужчины, избившего нескольких женщин в парке Нижнекамска (Татарстан)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, новые дела заведены по статье УК "причинение физических или психических страданий путем насильственных действий в отношении двух или более лиц, в отношении женщин, заведомо для виновного находящихся в состоянии беременности". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до семи лет.

В начале июля 33-летний ранее судимый житель Нижнекамска избил нескольких женщин в городском парке. В прокуратуре подчеркивают, что нападал он на них, в том числе, в присутствии детей одной из потерпевших. Обе женщины были беременными.



Видео нападения на женщин ранее появилось в СМИ и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах видно, как злоумышленник нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, и пинает ее ногой. Затем он таким же образом нападает ещё на нескольких женщин. После задержания татарстанец объяснил свои действия ненавистью к женщинам.

В связи с этим полиция Нижнекамска возбудила уголовное дело по статье (Хулиганство).