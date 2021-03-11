В России представлен прототип электромотоцикла из семейства Aurus

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт "НАМИ" представил первый прототип электрического мотоцикла из семейства Aurus. Об этом сообщается в четверг на странице Минпромторга России в инстаграме.

Отмечается, что специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для подразделений МВД и МЧС.

"Электрический энергосиловой комплекс разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды", - говорится в сообщении.

Проект "Кортеж", получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

В 2018 году на лимузине Aurus начал ездить президент России Владимир Путин. В 2019 году на Aurus пересел и Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра РФ. Ставшему в 2020 году премьеру Михаилу Мишустину также предоставили автомобиль российской разработки.