Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

Мишустин, как и Медведев, будет ездить на Aurus

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предоставили для передвижения автомобиль Aurus, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Дали", - сказал Мантуров журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Предшественник Мишустина Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, также ездил на автомобиле Aurus. В январе 2019 года сообщалось, что Медведев вслед за президентом РФ Владимиром Путиным стал передвигаться на лимузине Aurus. Тогда пресс-секретарь бывшего премьера говорил "Интерфаксу", что Медведев остался доволен характеристиками этой машины.

Проект "Кортеж", получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя машины четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Сам Путин стал ездить на лимузине Aurus в 2018 году.

Михаил Мишустин Дмитрий Медведев Денис Мантуров Aurus Минпромторг

Новости по теме

Новости

В "Единой России" придумали, как исключить завышение цен в аптеках

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Пользователи сообщили о сбоях у сервисов "Яндекса"

Новое правительство

Путин не оставил новому правительству "ни минуты на раскачку"

Новый коронавирус в Китае

Санаторий под Тюменью принял эвакуированных из Уханя и закрылся на карантин. Обобщение

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Новый коронавирус в Китае

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

В кодах регионов РФ на госномерах разрешат использовать все цифры

Новый коронавирус в Китае

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса

Глава Роспотребнадзора нашла пробел в законодательстве в связи со вспышкой коронавируса

Минздрав озвучил предварительные сроки разработки вакцины от нового коронавируса

Минздрав озвучил предварительные сроки разработки вакцины от нового коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');