Мишустин, как и Медведев, будет ездить на Aurus

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предоставили для передвижения автомобиль Aurus, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Дали", - сказал Мантуров журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Предшественник Мишустина Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, также ездил на автомобиле Aurus. В январе 2019 года сообщалось, что Медведев вслед за президентом РФ Владимиром Путиным стал передвигаться на лимузине Aurus. Тогда пресс-секретарь бывшего премьера говорил "Интерфаксу", что Медведев остался доволен характеристиками этой машины.

Проект "Кортеж", получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя машины четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Сам Путин стал ездить на лимузине Aurus в 2018 году.