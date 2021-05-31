Путин похвалил Aurus на церемонии открытия завода в Татарстане

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал Aurus достойным и качественным автомобилем. Он сказал это, участвуя по видеосвязи, в церемонии открытия завода по производству Aurus в Елабуге. Президент сейчас находится в Сочи.

Запуск новых мощностей по серийному производству Aurus он назвал значимым событием для отечественной промышленности.

"Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал Путин и добавил, что ему нравится дизайн этих машин представительского класса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что Путин уже несколько лет ездит на Aurus.

Президент запустил серийное производство люксового седана Aurus Senat на мощностях совместного предприятия российской группы Sollers и американского Ford (ООО "Соллерс Форд").

"Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса. В том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса. Сформирована компонентная база, что очень важно", - отметил Путин.

Гендиректор СП "Соллерс Форд" и ООО "Аурус" Адиль Ширинов объявил, что первые автомобили начнут поступать в партнерские салоны со следующей недели. По его словам, инвестиции в сварочный комплекс, модернизацию окрасочного комплекса и сборочную площадку по выпуску Aurus в Татарстане составили около $25 млн, или 2 млрд руб.

"Проект однозначно будет окупаемым. У него есть срок окупаемости - не более семи лет. Но мы сегодня видим, что у нас есть возможности работать дальше над себестоимостью и издержками, и, увеличивая количество заказов, срок окупаемости уменьшить. Я думаю, что шесть лет - это вполне реалистичный срок", - заявил Ширинов.

По его словам, около 70% автомобилей Aurus планирует экспортировать, в дальнейшем доля экспорта может возрасти до 80%.

"Что касается экспорта, сегодня ведется полномасштабная работа и первый регион - регион Ближнего Востока и Северной Африки - это то, на чем наши основные усилия сейчас сосредоточены, и наша задача к концу этого года решить этот вопрос и в 2022 году уже выходить на этот рынок. Дальше освоение должно будет идти по Азии - я имею в виду в основном китайский рынок, потому что там основные лакомые куски - после этого надо смотреть на европейский рынок, Южной Америки и так далее", - пояснил он.

Какое количество автомобилей планируется произвести, Ширинов не уточнил. "Ни один производитель не говорит в календарный год производства, сколько он будет производить. Можно говорить о каких-то прогнозах после того, как проект реализуется как минимум год", - сказал он.

По данным компании, площадка Aurus в Татарстане рассчитана на производство до 5000 автомобилей в год. За 2021 год планируется нанять туда около 100 сотрудников, не считая персонала цеха сварки и цеха окраски.

В дальнейшем в Елабуге запустят производство внедорожника Aurus Komendant.

Проект "Кортеж", впоследствии названный Aurus, реализуется по поручению Путина с 2012 года.

Сейчас продуктовая линейка Aurus состоит из седана и лимузина Senat, в 2021 году планируется расширить ее внедорожником Komendant. Дальнейшие планы - минивэн Arsenal и кабриолет на базе парадного автомобиля. Также предполагается в будущем выпускать электрический мотоцикл.

По данным Минпромторга, процент локализации автомобилей Aurus на момент запуска серийного производства составляет 53% и до конца 2022 года должен превысить 80%.