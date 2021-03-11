Рогозин объяснил покупку для американца места на "Союзе" ненадежностью кораблей США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Покупка нового места в российском космическом корабле для астронавта американской NASA обусловлена низкой надежностью американских пилотируемых кораблей, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

""Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС не стабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", - написал Рогозин в комментариях к своему посту в фейсбуке.

По его словам, "Роскосмос" согласился на предложение NASA, "чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом".

"Разговоры об обмене креслами здесь вообще ни при чем. Партнеры заключили с нами контракт. Не напрямую, а через одного из своих подрядчиков. Им так удобно, а нам - всё равно. Полученные средства вложим в новые разработки", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее в среду в госкорпорации сообщили, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС 9 апреля. В NASA сообщили, что в обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году.

Ранее поедполагалось, что экипаж корабля впервые за 20 лет будет полностью российским, однако в конце 2020 года, по данным "Роскосмоса", NASA обратилось с просьбой предоставить место их астронавту. Ванде Хай заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.