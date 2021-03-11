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РКК "Энергия" объявила о завершении ремонта корпуса МКС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Экипаж МКС завершил герметизцию трещин в корпусе модуля "Звезда", сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос"). Там добавили, что в ближайшие дни космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле, чтобы проверить давление.

Как сообщал замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко, на станции были обнаружены две трещины.

В среду вечером представитель Центра управления полетами сообщил, что космонавты завершили герметизацию второй трещины, о чем доложили на переговорах.

На прошлой неделе космонавты заклеили первую трещину специальной армированной заплаткой. Они просверлили два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. Затем они очистили место утечки спиртовой салфеткой и покрыли специальной смесью на основе герметалла.

Утечка воздуха со станции была выявлена в августе 2020 года. Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж искал другие места утечки воздуха.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

МКС РКК Энергия Роскосмос NASA Сергей Рыжиков Сергей Кудь-Сверчков

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