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После ликвидации боевика в Махачкале завели дело по трем статьям УК

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после ликвидации стрелявшего по силовикам боевика, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

В частном доме по улице Батырая в Махачкале 11 марта был заблокирован 56-летний местный житель с огнестрельным оружием, заявили в СКР. "На предложение сдаться и сложить оружие он стал стрелять по силовикам. Ответной стрельбой сотрудников правоохранительных органов мужчина нейтрализован. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям", - говорится в сообщении.

Дело заведено по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.

11 марта примерно в 10:00 в Советском районе Махачкалы в рамках режима контртеррористической операции был уничтожен вооруженный боевик, готовивший теракт на территории республики.

На месте его ликвидации найдена самодельная бомба в виде "пояса смертника" и автомат с большим количеством патронов.

Махачкала Дагестан СКР

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