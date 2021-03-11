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Захлебнувшийся в бассейне школьник умер спустя месяц в больнице в ХМАО

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) скончался школьник, который в начале февраля едва не утонул в школьном бассейне, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

Вечером 3 февраля на уроке физкультуры девятилетний мальчик во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть. Персонал учреждения достал школьника из воды. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала ребенка в реанимационное отделение.

По факту несчастного случая возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

По делу задержаны двое учителей физкультуры. По версии следствия, они не уследили за ребенком, который уплыл на глубину бассейна от основной группы детей. Тренеры должны были стоять с двух сторон бассейна, а они находились с одной стороны.

Сургут ХМАО

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