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Путин сообщил, что начал готовить послание Федеральному Собранию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Подготовка к ежегодному посланию Федеральному Собранию началась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и правительстве начали работу по подготовке к ежегодному посланию Федеральному Собранию", - сказал Путин в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Мнение первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны", - подчеркнул президент.

Накануне, 10 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока что не определена даже ориентировочная дата оглашения послания, его сроки сдвигаются.

Ранее СМИ сообщали, что Путин может огласить ежегодное послание в конце марта - начале апреля. Представитель Кремля этого не подтверждал.

Владимир Путин Федеральное Собрание

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