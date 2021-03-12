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Песков не подтвердил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 7-8 апреля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дата послания президента Федеральному собранию и конкретный формат этого мероприятия пока не определены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, может ли он подтвердить информацию о том, что послание может быть оглашено 7-8 апреля. "Нет, не могу. Никаких дат пока не определено", - ответил Песков.

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Так как пресс-секретарь президента в четверг говорил, что послание главы государства состоится в очном формате, Пескова спросили, значит ли это, что и журналисты будут работать на этом мероприятии в очном формате.

"Пока не могу, к сожалению, рассказать вам, как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться, потому что точной даты еще не определено, и все будет зависеть от эпидемиологического режима на тот момент", - ответил он.

"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия лично", - добавил представитель Кремля.

В связи с этим ему задали вопрос, значит ли очный формат оглашения президентом послания, что глава государства уже вакцинировался от коронавируса или сделает это в ближайшее время. "Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что президент обещал сам сообщить, когда он привьется", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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