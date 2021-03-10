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Песков заявил о смещении даты послания президента Федеральному Собранию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Дата оглашения президентом послания Федеральному Собранию не определена, его сроки сдвигаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока (не определена - ИФ) даже ориентировочная (дата). Сдвигается, как вы видите, дата вправо. Точную дату пока не могу назвать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, определены ли хотя бы примерные сроки, когда президент обратится с посланием к парламенту.

Ранее СМИ сообщали, что Путин может огласить ежегодное послание в конце марта - начале апреля. Представитель Кремля этого не подтверждал.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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