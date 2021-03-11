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Власти РФ заинтересованы в разрешении внутренних противоречий в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Количество факторов напряженности в мире не снижается, пример этому - происходящее в США, Россия заинтересована в разрешении внутренних противоречий в Соединенных Штатах, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания о мерах по повышении инвестиционной активности Путин вспомнил, что один из выступающих упомянул, что в прошлом году бизнес действовал в условиях абсолютной неопределенности.

"Количество факторов неопределенности, к сожалению, коллеги, не снижается. Ведь мы с вами видим, что происходит. Ну, допустим, за океаном, часть лиц, которые совершили "прогулку" в Конгресс США - 150 человек арестовано, и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет", - сказал Путин.

Он заметил, что неизвестно, закончится ли на этом внутренние противоречия в Соединенных Штатах.

"Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось. Я скажу, почему. Потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных отношениях", - сказал президент РФ.

В этой связи, заметил он, возникает вопрос, как будут развиваться отношения ведущей экономики мира со своими основными партнерами и конкурентами в Азии и в Европе. "Мы с вами знаем, можем об этом сказать совершенно определенно? Нет, не можем. Ну невозможно", - отметил Путин.

Владимир Путин США

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