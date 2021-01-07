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Что произошло в Вашингтоне

Что произошло в Вашингтоне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Днем 6 января в Вашингтоне на многочисленном митинге в поддержку Дональда Трампа действующий президент США призвал своих сторонников пойти к Конгрессу, где проходила ратификация результатов президентских выборов, чтобы выразить свой гнев сенаторам. На Капитолийском холме, куда отправились тысячи протестующих, произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией, после которых демонстранты прорвались в здание Конгресса США и фактически захватили его на несколько часов.

В ходе беспорядков погибли четыре человека, заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. После наведения порядка заседание возобновилось. Reuters называет эту атаку на Конгресс самой разрушительной с 1814 года, когда историческое здание было сожжено британской армией.

Во время столкновений с полицией использовались слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщалось, что одна из погибших - ветеран ВВС США. Для восстановления порядка была мобилизована Нацгвардия, в Вашингтоне введен комендантский час. В ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Спустя несколько часов основная часть демонстрантов покинула подступы к Капитолию. В связи с беспорядками и штурмом Капитолия были задержаны 52 человека.

В штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий на территории Капитолия были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы

После того, как протестующие покинули здание, Конгресс возобновил ратификацию выборов и в итоге утвердил победу Байдена.

Штурм Капитолия

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США Вашингтон Капитолий Конгресс

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