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Суд в Курске признал незаконной отправку в штрафной изолятор иеговиста из Дании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Курский областной суд подтвердил решение о незаконном помещении в штрафной изолятор датчанина Денниса Кристенсена, осужденного по делу об организации деятельности организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщила пресс-служба суда.

"Курский областной суд согласился с решениями Льговского районного суда Курской области, которыми были признаны незаконными и отменены постановления администрации учреждения о наложении дисциплинарных взысканий на Кристенсена", - говорится в сообщении.

Суд посчитал, что при помещении Кристенсена в изолятор был нарушен порядок привлечения к ответственности: как лицу, не владеющему русским языком, ему не предоставили переводчика.

Кристенсен был помещен в штрафной изолятор за нарушение порядка отбывания наказания в июле 2020 года. В настоящее время он находится в одном из исправительных учреждений Курской области.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

В феврале 2019 года Железнодорожный суд Орла признал Кристенсена виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии общего режима.

В июне 2020 года Льговский районный суд заменил Кристенсену остаток срока лишения свободы на штраф в 400 тысяч рублей, но в сентябре Курский областной суд отменил это решение.

Курск Деннис Кристенсен Свидетели Иеговы

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