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В РАН заявили о безопасности "Спутника V" для психики

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет побочных эффектов в виде влияния на психику человека. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

"Специфического действия вакцины, побочных эффектов при вакцинации "Спутником V", эффектов психиатрического регистра обнаружено не было", - сказал Чехонин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Ни одного пациента, который бы имел в качестве побочных реакций те или иные симптомы психических заболеваний, обнаружено не было", - уточнил он.

Чехонин добавил, что ситуация при вакцинации "ясная и не опасная".

В РФ с 18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V".

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, которую с середины марта подключат к вакцинации. С конца марта добавится еще один препарат - "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцину от коронавируса получили 5 млн россиян, из них 2,5 млн привиты двумя компонентами вакцины.

Спутник V РАН коронавирус

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