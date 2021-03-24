Экспорт вакцины "КовиВак" пока не планируется

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В правительстве пока не рассматривают возможность экспортировать вакцину от коронавируса "КовиВак", созданную в центре имени Чумакова РАН, заявил телеканалу "Россия 24" министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

По его словам, сейчас приоритет - удовлетворить внутренний спрос, тем более, что потребность в вакцине велика. После решения этой задачи чиновники начнут "размышлять относительно экспортного потенциала".

Он напомнил, что разработчик вакцины - центр имени Чумакова до конца года планирует произвести 10 млн доз препарат, но хотел бы "с индустриальными партнерами и при определенных условиях" производить "гораздо больше". Для этого, как сказал министр, "им надо закупить определенное оборудование, самое разное - там есть компоненты и элементы как российского производства, так и зарубежного".

"КовиВак" - российская вакцина от коронавируса. Она является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов (дозы вводятся с промежутком в две недели). Ожидается, что в гражданский оборот она поступит 28 марта.

Первую зарегистрированную в стране вацину - "Спутник V" производства центра имени Гамалеи Минздрава - сейчас предлагают для экспорта и зарубежного производства.