Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на сахар и подсолнечное масло, которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, на неделе со 2 по 9 марта начали расти, следует из данных Росстата.

Неделей ранее они не изменились.

Так, сахар за неделю подорожал на 0,4%. В 44 регионах цены выросли на 0,1-1%, в 12 - на 1,1-2%. В 14 субъектах цены не изменились. В то же время в 15 регионах они снизились на 0,1-3,2%.

Подсолнечное масло подорожало на 0,1%. При этом в 37 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в трех - на 1-3,1%. В 31 субъекте цены не изменились. В 14 - снизились на 0,1-1,7%.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, которые рассчитаны на первый квартал этого года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют по 31 марта этого года.

Минпромторг выступает против их продления. Как заявил на днях на парламентских слушаниях в Госдуме замглавы ведомства Виктор Евтухов, соглашения уже начинают приводить к нарушению сложившихся цепочек поставок. "Все хотят купить у производителя. У производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи", - сказал он.

Минэкономразвития в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на подсолнечное масло прорабатывает варианты по ограничению его экспорта. В конце прошлого года ведомство внесло в правительство проект постановления о введении экспортных пошлин в размере 15%, но не менее 135 евро за тонну. На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прорабатывается вопрос о введении демпфера для регулирования экспорта растительного масла по аналогии с зерновым демпфером.

Со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов. Средства, полученные от этого, планируется направить на субсидирование сельхозпроизводителей.