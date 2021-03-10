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Минпромторг выступил против новых соглашений о сдерживании цен

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло уже начинают приводить к нарушению сложившихся цепочек поставок, заключение новых аналогичных соглашений требует макроэкономического анализа среднесрочных и долгосрочных последствий. Об этом заявил в среду замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Это соглашение, которое мы применяем по сахару и маслу, сейчас оно сдемпфировало цены, оно дает результат, но посмотрим, что будет дальше. Уже начинают ломаться логистические цепочки поставок, потому что все хотят купить у производителя. У производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи", - сказал он, выступая на парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В настоящее время оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами. Действие соглашений истекает 31 марта этого года.

Евтухов призвал тщательно оценивать последствия введения госрегулирования цен: "Когда мы принимаем такие решения, нужно проводить, конечно, макроэкономический анализ и прогноз – и понимать, а что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе со всем этим, что будет от фиксации цен".

"Что касается регулирования цен государством, мы конечно, против этого", - заявил замминистра, добавив при этом, что тем не менее, у государства сейчас есть механизм введения госрегулирования при росте цен на социально значимые товары в течение месяца более чем на 10%.

"Мы уже видели фиксацию цен, мы уже видели плановую экономику. У нас что, большой выбор в магазинах? Нет. И очереди мы помним в советские магазины. Было и хорошее, но была и масса проблем", - напомнил чиновник.

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По его словам, ритейл уже самостоятельно принимает меры по минимизации роста цен на социально значимые товары за счет "перекладывания" наценки на премиальный сегмент. В качестве примера Евтухов привел цены на куриные тушки, которыми, по словам замминистра, ритейл сейчас торгует "в минус" для себя, чтобы демпфировать рост цен. Вместе с тем, "у торговых сетей возможности по сдерживанию цен являются ограниченными".

"Действительно приходится поступательно принимать повышение цен на товары. По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита. Идут переговоры, после переговоров, если есть объективные предпосылки для повышения цен у производителей, то торговля идет на это и эти цены принимает", - отметил замминистра.

В ходе дискуссии с депутатами Евтухов призвал не перекладывать ответственность за рост цен на ритейл и, более того, предложил обратить внимание на высокую рентабельность у крупных и средних агрохолдингов, составляющую, по словам замминистра, от 17% до 77%.

"Если владелец агрохолдингов, крупных компаний, средних, получает такие доходы, тогда что же ему мешает повысить заработную плату тем, кто работает на тракторе? Давайте этот вопрос тогда зададим... Меньше дивидендов – выше зарплата. Доходность позволяет", - считает замглавы Минпромторга.

Он подчеркнул также, что по данным Росстата, средняя торговая наценка на социально значимые продовольственные товары в розничной торговле составляет порядка 15%. "В федеральных и региональных сетях она еще меньше", - заявил он.

Минпромторг

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