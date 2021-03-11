В Минэкономразвития допустили "включение" ценовых соглашений в будущем

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Действие ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу закончится 31 марта, но если ситуация для потребителей будет неблагоприятной, они будут "вновь включены", заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы рассчитываем, что производители и сети поведут себя ответственно, и те диспропорции, которые накоплены - хотя мы не можем сказать, что они большие накоплены, но они местами есть (...), что они будут постепенно нивелироваться", - сказал он.

"Мы мониторим, мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит, что это как знак "отмена ограничений", который некоторые начинающие автолюбители трактуют как знак "можно все". Так вот - это (окончание срока соглашений - ИФ) - не знак "можно все", - сказал Решетников. - Это значит, что мы просто выходим из жесткого режима ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжается".

Демпфер будет введен к началу сезона

Регулирование экспорта растительного масла с помощью демпфера, аналогичного зерновому, может начаться не раньше сентября, когда начинается новый сельхозсезон на рынке масличных культур и продуктов их переработки.

"Мы его (демпфер - ИФ) введем заранее, у бизнеса будет возможность к этому подготовиться, - сказал он. - Первую часть, по большому счету, уже ввели - это экспортные пошлины на семечку, рапс и сою. Достраиваем комплексную систему регулирования".

Как подчеркнул министр, и для Минэкономразвития, и для Минсельхоза важно, чтобы хозяйства увидели выполнение второй части договоренности, "а именно - что собранные деньги возвращаются в сельское хозяйство". "Но параметры демпфера по растительному маслу мы еще будем обсуждать", - сказал он, сообщив, что на следующей неделе будут интенсивные консультации с производителями и экспортерами.

Комментируя опасения производителей растительного масла по поводу введения нового механизма ограничения экспорта, Решетников заявил, что ведомства "будут очень аккуратно искать этот баланс". "Наша задача - срезать пик цен на мировых рынках и в то же время дать возможность дальше развивать инвестиции", - уточнил он.

Министр также сообщил, что демпфер будет распространяться не только на подсолнечное, но и на другие виды растительного масла.

По его словам, угроза дальнейшего роста мировых цен никуда не исчезла. "Рассчитывать на то, что мировые цены на продовольствие начнут снижаться, пока не можем, - сказал он. - Неопределенность очень высокая, поэтому мы готовим инструментарий на разное развитие ситуации". Многое будет зависеть от оценки будущего урожая масличных, добавил он.

"Но очень важно все параметры определить сейчас и решение принять в ближайшее время", - сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития положительно оценил принятые меры по ограничению экспорта зерна, заявив, что "механизм экспортных пошлин работает, мы минимального уровня целей добились, на сегодня минус 2 тыс. рублей снижение цен на пшеницу благодаря введению пошлин". "При этом пошлина в 50 евро (на пшеницу - ИФ) не до конца отыграна. Мы рассчитываем на дальнейшее снижение цены", - заявил он.

По его словам, были опасения, что экспорт остановится, но они не оправдались. "Были опасения, что (экспорт - ИФ) встанет. Нет и не предвидится. Мы сейчас посмотрим по марту, но мрачных прогнозов и рисков, которые с этим были связаны, нет, - заявил он. - Пока все работает в тех параметрах, как мы и предполагали".

При этом он подчеркнул, что демпферы нужно вводить там, где они, действительно, критически нужны.

Борьба с ростом цен

Соглашения между поставщиками и ритейлерами по ценам на подсолнечное масло и сахар были подписаны в середине декабря 2020 года и рассчитаны до 31 марта. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно.

Со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, планируется направить на субсидирование сельхозпроизводителей.