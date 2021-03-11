Уничтоженный в Дагестане боевик ранее был осужден за убийство полицейских

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Убитый ответным огнем в Дагестане боевик ранее был приговорен к 17 годам колонии за причастность к убийству нескольких сотрудников полиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, уничтоженный в Махачкале 11 марта боевик в 2005 году был приговорен к 17 годам колонии по делу об убийстве трех сотрудников полиции. Он входил состав бандгруппы. Ее главарем был уничтоженный в том же 2005 году Расул Макашарипов, совершивший несколько убийств сотрудников правоохранительных органов и чиновников, он также совершил несколько террористических актов. Проходил в составе международных террористических организаций учения за границей.

Убитый в ходе КТО боевик был освобожден из колонии в начале этого года. "Врачи констатировали онкологическое заболевание. Он знал, что жить осталось ему недолго. И готовился к совершению самоподрыва на месте массового пребывания людей. Личность убитого боевика пока не раскрывают сотрудники ФСБ по определенным причинам", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг в Советском районе Махачкалы в ходе контртеррористической операции был ликвидирован вооруженный боевик, который на просьбу сдаться открыл огонь. При нем были найдены автомат, патроны и самодельная бомба в виде "пояса смертника", готовая к применению.