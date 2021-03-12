Пойти в чиновники хотят 37% россиян, ранее не бывших на госслужбе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Среди тех, кто никогда не работал на госслужбе, 37% хотели бы стать чиновниками, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Среди мужчин пойти на госслужбу хотят 40%, среди женщин - 34%.

Опрос проводился со 2 по 17 февраля среди 5000 взрослых, экономически активных россиян, не имеющих опыта работы на госслужбе.

Не хотели бы стать чиновниками 44% опрошенных. В возрастной группе от 18 до 24 лет не хотят стать чиновниками 50%.

Если смотреть по профессиям, что чаще всего поступить на госслужбу хотят менеджеры по логистике (55%), PR-менеджеры (51%) и кладовщики (46%).

Среди жителей городов с населением не менее миллиона человек карьера чиновника больше всего привлекает респондентов из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%), показывает опрос. Уйти на госслужбу хотел бы каждый второй житель Воронежа и Самары - по 50% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге, согласно результатам исследования, желающих стать чиновниками оказалось по 45%.

Наконец, вопрос о желании стать чиновником поставил в тупик 19% респондентов.