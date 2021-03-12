Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 570 341+538 423

Пойти в чиновники хотят 37% россиян, ранее не бывших на госслужбе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Среди тех, кто никогда не работал на госслужбе, 37% хотели бы стать чиновниками, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Среди мужчин пойти на госслужбу хотят 40%, среди женщин - 34%.

Опрос проводился со 2 по 17 февраля среди 5000 взрослых, экономически активных россиян, не имеющих опыта работы на госслужбе.

Не хотели бы стать чиновниками 44% опрошенных. В возрастной группе от 18 до 24 лет не хотят стать чиновниками 50%.

Если смотреть по профессиям, что чаще всего поступить на госслужбу хотят менеджеры по логистике (55%), PR-менеджеры (51%) и кладовщики (46%).

Среди жителей городов с населением не менее миллиона человек карьера чиновника больше всего привлекает респондентов из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%), показывает опрос. Уйти на госслужбу хотел бы каждый второй житель Воронежа и Самары - по 50% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге, согласно результатам исследования, желающих стать чиновниками оказалось по 45%.

Наконец, вопрос о желании стать чиновником поставил в тупик 19% респондентов.

SuperJob Москва Петербург Краснодар Ростов-на-Дону

Новости по теме

Новости

Дело об убийстве вора в законе Япончика направлено в суд

Возможной причиной пожара в Анапе назвали устроенную в квартире сауну

Возможной причиной пожара в Анапе назвали устроенную в квартире сауну

Научное судно "Академик Мстислав Келдыш" лишат аппаратов "Мир"

SPO "М.Видео" прошло по нижней границе диапазона

В Анапе загорелась многоэтажка на площади 1,5 тыс. кв. метров

Что случилось этой ночью: пятница, 12 марта

Что произошло за день: четверг, 11 марта

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Рынок акций РФ впервые завершил день ростом выше 3500п по индексу МосБиржи

Кондитер Коркунов признан банкротом

Кондитер Коркунов признан банкротом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');