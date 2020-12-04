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Пескову показались обидными результаты опроса о работе чиновников

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому более половины опрошенных заявили, что чиновники работают плохо.

"Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - сказал Песков в пятницу журналистам.

При этом Песков еще раз подчеркнул, что "есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе, и от этого, к сожалению, создается неверное ощущение".

Пресс-секретарь главы государства в этой связи обратил внимание на то, что в этом же опросе ФОМ большая часть респондентов полагает, что чиновником в России быть престижно.

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"При всех этих цифрах был задан вопрос - хотели бы вы или ваши дети работали чиновником. И, по-моему, 65% опрошенных ответили "да", - подчеркнул Песков.

Он назвал проведенный опрос интересным и заявил, что это подчеркивает необходимость большей открытости и больших разъяснений в обществе на тему работы чиновника.

Результаты опроса

Согласно опросу ФОМ, 69% россиян считают, что сегодня быть чиновником престижно, непрестижной эту работу назвали 15% респондентов.

При этом трудной работу чиновника назвали 57% опрошенных, из них 26% объяснили это большой ответственностью и решениями, от которых многое зависит, 14% - работой с людьми, 12% - большим объемом обязанностей.

Также 55% опрошенных сказали, что не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником.

Опрос показал, что 51% россиян полагает, что чиновники работают плохо.

Дмитрий Песков

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