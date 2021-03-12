Минсельхоз нашел деньги для поддержки производителей бутилированного масла

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз сообщил регионам, что деньги на стимулирование производства бутилированного подсолнечного масла должны быть перераспределены из бюджета федерального проекта "Экспорт продукции АПК", пишут "Ведомости" со ссылкой на письма министерства. Речь идет о деньгах, выделенных на поддержку производства семян подсолнечника.

Ведомство предлагает временный механизм поддержки перерабатывающих предприятий: им возместят затраты на производство и реализацию бутилированного масла. Эта мера, по мнению Минсельхоза, будет действовать с 1 апреля по 1 октября 2021 года, то есть до начала основной уборки масличных культур, она направлена на "сохранение финансовой устойчивости переработчиков и сохранение стабильного уровня цен на готовую продукцию для населения". По подсчетам министерства, на эту схему потребуется около 8 млрд рублей.

В декабре производители, крупные ритейлеры, Минсельхоз и Минпромторг договорились до конца марта зафиксировать цены на масло: оптовую цену ограничить 95 рублями за литр, розничную - 110 рублями. Производители договорились не повышать цены на масло до конца августа, сказал изданию исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Он объяснил, что с началом сезона подсолнечник подешевеет и необходимости искусственно сдерживать цены уже не будет.

Предложенная мера поддержки должна стимулировать переработчиков выпускать бутилированное масло, которое из-за фиксации цен стало выпускать невыгодно и появился риск сокращения производства и дефицита, заявил сотрудник одной из компаний-переработчиков. Представитель "Эфко" (выпускает масло "Слобода", Altero) и гендиректор "Русагро" ("Россиянка", "Мечта хозяйки") Максим Басов сказал, что сейчас такое масло приходится выпускать в убыток.

Государство прежде не субсидировало производство семечек, впервые такая поддержка была предусмотрена как раз в 2021 году для решения проблемы нехватки сырья для переработки, сообщил газете руководитель крупного агрохолдинга. Против перераспределения этих денег выступил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский: "Не понятно, почему средства из карманов крестьян отдают переработчикам".

Необходимость дополнительных инструментов поддержки стала следствием попыток зафиксировать цены на продукты вопреки законам рынка, говорит директор "СовЭкона" Андрей Сизов. По его словам, если в короткой перспективе это сработало, то долго жить в нерыночных условиях невозможно.