Чиновники не начали взимать штрафы за проезд по ЦКАД без оплаты

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ространснадзор до сих пор не начал взимать штрафы за проезд по Центральной кольцевой автодороге без оплаты, узнал "Коммерсантъ". Ведомство до сих пор не получило на это полномочия, поскольку они не закреплены в положении "о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта".

Проект постановления правительства, которое наделит Ространснадзор правом собирать такие штрафы, Минтранс только опублпиковал на портале regulation.gov.ru.

В Минтрансе изданию подтвердили, что "штрафные постановления в настоящее время не формируются". Информированный источник издания объяснил, что Ространснадзор поздно начал готовить документ и его долго согласовывали.

Первой в России платной трассой с системой free flow, по которой деньги за проезд списывают с транспондеров, привязанных к личному счету автовладельца, стала ЦКАД, частично открывшаяся в ноябре 2020 года. Госдума в конце 2020 года приняла законопроект о штрафах для неплательщиков за проезд по платным трассам, он вступил в силу 10 января. Штраф для легкового автомобиля составляет 1500 рублей, для грузовика и автобуса - 5000 рублей.

В Минтрансе и госкомпании "Автодор" сообщили, что данные о неплательщиках собираются в системе, задолженность формируется по госномеру машины нарушителя. "Автодор" даст доступ к этим данным Ространснадзору, как только агентство получит право штрафовать нарушителей. Сумма накопившихся долгов не раскрывается. Пока "Автодор" высылает предупреждения о том, что в течение пяти дней можно заплатить за проезд добровольно.

Оштрафовать неплательщика можно в течение двух месяцев с момента нарушения, напомнил изданию адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько. Если Ространснадзор получит право взимать штрафы уже сегодня, то он все равно не сможет оштрафовать тех, кто не оплатил проезд в ноябре, декабре и начале января, пишет газета.