В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Приток частных инвестиций в строительство платных автодорог прекратился, созданная для их привлечения госкомпания "Автодор" фактически сама финансирует стройки, отметил помощник президента Игорь Левитин.

Он напомнил, что десять лет назад "Автодор" создали, чтобы в России начали строить такие же хорошие дороги, как есть в Европе и Америке.

"Нам всегда говорили, что там очень хорошие дороги, и у нас никогда таких не будет. Получилось - у нас сегодня автомобильные дороги не хуже. Но сегодня мы потеряли интерес частного бизнеса к строительству автомобильных дорог, к их финансированию", - констатировал Левитин.

При создании "Автодора" предполагалось, что соотношение частных и государственных инвестиций будет 75% на 25% в пользу частных инвесторов. "Сегодня, к сожалению, частники не идут в инвестиции, в ГЧП и так далее. Госкомпания "Автодор" уже становится сама как инвестор", - сказал помощник президента и предложил задаться вопросом, почему частный бизнес потерял интерес к этим проектам.

В начале 2021 года глава Минфина Антон Силуанов говорил президенту Владимиру Путину, что окупаемость крупнейших проектов "Автодора" вызывает вопросы.

"Предположим, когда мы планировали строительство платной автодороги М11 Москва - Санкт-Петербург, закладывали доходы от момента ее сдачи до 2021 года в сумме 45 млрд рублей, а сейчас до 2024 года - только 31 млрд рублей. Или, предположим, ЦКАД - мы планировали, по официальным данным, до 2024 года получить 118 млрд рублей с трафика платной дороги, а сейчас планируется только 20 млрд рублей. То есть, вот здесь вопрос к качеству планирования этой модели. Если мы будем планировать нормально, это абсолютно правильный подход. Потому что мы все время все дороги строим за счет бюджета. Ну, это же никаких ресурсов не хватит", - сетовал министр.

Путин в ответ шутливо предлагал "нормально планировать" и обращаться за этим к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, который "в Госплане работал, разберется".

В июле 2020 года, с публичной критикой "Автодора" как естественной монополии выступал тогдашний руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"Как ты видишь себе в условиях реальности цифровой экономики, когда, ну, совершенно меняется весь мир, четвертая промышленная революция - что нам делать с "Газпромом"? Что нам делать с РЖД в том виде, в каком есть? Что нам делать с "Транснефтью" и с этими госкорпорациями? Вот зачем нужна корпорация "Автодор", ты не понимаешь? Я вот понять не могу. А почему это нельзя делать с помощью рыночных структур?" - говорил чиновник.