Движение по третьему участку ЦКАД в Подмосковье откроют 11 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Движение по третьему участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью более 105 км будет запущено 11 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Ранее "Автодор" определил тарифы для данного участка ЦКАД, который соединит трассы М-7 и М-11 и станет частью автотранспортного коридора из Европы в Западный Китай. Полная стоимость проезда от М-11 до М-7 без транспондера для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 – 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до подмосковной дороги Николькое-Горки – 65 рублей (на ЦКАД-3 четыре пересечения: с трассами М-11, М-7, М-8 и региональной дорогой Никольское-Горки). При наличии транспондера "Автодора" (T-pass) можно будет получить скидку от 15% до 50%, в зависимости от протяженности маршрута.

Как отмечает "Автодор", на ЦКАД-3, как и на других участках ЦКАД, будет работать система взимания платы "свободный поток" (free flow), предполагающая безбарьерную оплату проезда.

Эта система позволит оплачивать проезд через транспондер, а в случае его отсутствия – через предоплатный билет. При проезде без транспондера и предоплатного билета можно будет без санкций внести плату через личный кабинет на сайте "Автодора" в течение пяти дней. В случае неоплаты проезда в этот срок автомобилисту выставят штраф с сохранением долга за проезд по ЦКАД.

Ранее Хуснуллин говорил, что две трети ЦКАД будут открыты до конца года.

"Всего в этом году будет сдано более 200 км дорог в составе ЦКАД. Параллельно с этим мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить сроки сдачи и других участков", - отмечал он.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, завершить работы планировалось в 2019 году. В конце июня 2019 года очередной дедлайн по ЦКАД продлили до 2021 года. Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018 на 2020 год.